Quatre morts après des tirs dans un lycée de l'Etat américain de Géorgie

Le ministre américain de la Justice Merrick Garland a déploré mercredi une "terrible tragédie" après des tirs dans un lycée de Géorgie aux États-Unis. "Je suis bouleversé pour les familles qui ont été touchées par cette terrible tragédie", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, sans évoquer de bilan. Les autorités locales font état de quatre morts.

"Neuf personnes ont été envoyées dans divers hôpitaux avec des blessures. Le suspect est en détention et vivant", a ajouté sur le réseau social X le bureau des enquêtes de Géorgie, tandis que le média CNN évoque une dizaine de blessés. De nombreux véhicules de secours et un important dispositif policier ont été dépêchés sur place, au lycée Apalachee de la ville de Winder, à quelque 70 kilomètres au nord-est d'Atlanta.

Confinement et cris

"Nous ne pouvons accepter que cela devienne la norme", a déclaré dans un communiqué le président Joe Biden, appelant à nouveau à l'interdiction des fusils d'assaut. Selon CNN, le tireur serait un adolescent de 14 ans. L'établissement scolaire avait dans un premier temps été placé en état de confinement, a précisé Fox 5 Atlanta. Des blessés étaient soignés sur place par des secouristes, a précisé la chaîne en se basant sur ses images prises depuis un hélicoptère.

Des agents de la police locale, de la police de l'Etat de Géorgie et de la police fédérale sont à pied d'oeuvre, ont indiqué les autorités. Les élèves ont ensuite été évacués de l'établissement, ou regroupés sur le site d'un terrain de sport, selon d'autres images aériennes diffusées par des médias. "Ma prof a ouvert la porte (de la classe) pour voir ce qui se passait. Un autre prof est alors arrivé en courant et lui a dit de fermer la porte car il y avait un tireur", a relaté un élève de 17 ans, Sergio Caldera, cité par ABC. La porte verrouillée, ses camarades et lui se sont alors réfugiés au fond de la salle, d'où ils ont entendu des cris retentir à l'extérieur.

19 enfants tués lors d'une fusillade au Texas en mai 2022

Les États-Unis sont le seul pays développé au monde à être régulièrement endeuillé par des fusillades en milieu scolaire, un fléau favorisé par la dissémination des armes individuelles. En mai 2022, 19 enfants et deux enseignantes avaient été victimes d'un effroyable massacre dans leur école d'Uvalde, au Texas, commis par un jeune homme de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement.

Le président américain Joe Biden ne cesse de dénoncer l'"épidémie" de la violence par armes à feu et exhorte régulièrement le Congrès à agir. Il faut désormais que le nombre de victimes soit particulièrement important ou les circonstances particulièrement marquantes pour que des tirs suscitent un intérêt médiatique national.