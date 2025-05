Donald Trump veut rouvrir Alcatraz pour y enfermer les criminels les plus dangereux, une idée pas si simple à réaliser

La mythique prison d'Alcatraz aux États-Unis doit rouvrir ! C'est l'ordre de Donald Trump au Bureau fédéral des prisons américaines, via à un message publié que son réseau Truth Social, dimanche soir. Un "symbole de loi, d'ordre et de justice", écrit-il. Il souhaite y incarcérer les criminels les plus dangereux. Mais rouvrir ce fort paraît surréaliste.

Situé sur un petit îlot rocheux au large de San Francisco, la prison d'Alcatraz est entourée d'une mer agitée et infestée de requin. Idéal pour freiner tout projet d'évasion et répondre à la demande de Donald Trump de le rouvrir pour y incarcérer les criminels les plus dangereux et violents.

Alcatraz attire 1,2 million de visiteurs chaque année

Mais elle coûte trois fois plus cher que toute autre prison, à cause du ravitaillement difficile. "En 1963, le ministre de la Justice de l'époque, le frère du président Kennedy, a décidé de fermer cette prison parce que ça coûtait trop cher. Et ensuite, parce qu'il y avait une sorte de défiguration de l'îlot, avec l'influence de la mer, qui agissait sur les rivages. Donc, depuis 1963, Alcatraz n'est plus une prison", explique André Kaspi, historien des États-Unis, professeur émérite à la Sorbonne.

"C'est devenu un mythe par les films qui ont été réalisés au sujet d'Alcatraz. L'évadé d'Alcatraz avec Clint Eastwood en 1979 et, encore avant, Le prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster en 1962. Un mythe que, sans doute, Donald Trump voudrait revivifier, mais dans des conditions qui semblent quand même particulièrement difficiles", rajoute-t-il.

Depuis 1972, Alcatraz est un musée qui attire 1,2 million de visiteurs chaque année. Quant aux condamnés les plus dangereux et indisciplinés, ils sont incarcérés dans d'autres prisons ultra-sécurisées. Celle dite de "l'Alcatraz des Rocheuses", par exemple dans le Colorado. Cet établissement est occupé à 70 % de ses capacités et pourrait donc abriter d'autres détenus.