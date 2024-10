Proche-Orient : qu’est-ce que le système de défense THAAD, bientôt déployé en Israël par les Etats-Unis ?

Un renfort de taille pour Israël. Le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement au sein de l’État hébreu d'un système américain de défense anti-missiles à haute altitude THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). Ce dernier sera manœuvré par des militaires des Etats-Unis, en cas d'attaques de missiles par l'Iran.

Le ministre de la Défense Lloyd Austin "a autorisé le déploiement d'une batterie THAAD et d'une équipe de militaires américains en Israël pour aider à renforcer les défenses aériennes d'Israël à la suite des attaques sans précédent de l'Iran contre Israël le 13 avril et à nouveau le 1er octobre", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il précise qu'une batterie THAAD avait déjà été déployée en Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, et avant cela en 2019.

Portée intermédiaire (3.000 à 5.000 km)

Mais concrètement, quel est ce système de défense et quels sont les avantages pour l’État hébreu ? Si les Américains ont autorisé son déploiement, cela fait suite aux attaques de la république islamique du 13 avril et du 1er octobre. La première a été interceptée à 90% par le dôme de fer, le bouclier antimissile israélien. En revanche, Israël n'a pu détruire que 79% des missiles envoyés lors de la seconde attaque, comme l’indique une étude du James Martin Center for Nonproliferation Studies (CNS), relayée par Le Grand Continent.

C’est donc pour intercepter l’ensemble des attaques massives de l’Iran que les États-Unis, alliés d’Israël, ont décidé de déployer ce système de défense. Car ce dernier permet de stopper des attaques à haute altitude. Dans le détail, le THAAD est capable d'anéantir des missiles balistiques de courte portée (jusqu’à 1.000 km), moyenne (de 1.000 à 3.000 km) et intermédiaire (3.000 à 5.000 km).

Un avantage non négligeable pour Israël. Car, avec son dôme de fer, l’État hébreu peut principalement se défendre face à des engins à faible altitude, généralement utilisés par le Hezbollah et le Hamas. Cependant, ce bouclier est moins efficace contre les attaques de plus longues portées.

Fonctionne de manière cinétique

Avec son modèle du hit-to-kill, le THAAD, lui, le permet. Contrairement à d’autres systèmes de défense, la batterie américaine fonctionne de manière cinétique. Au lieu de venir exploser à côté des missiles, il les intercepte en entrant en collision avec. À la différence des autres boucliers, celui-ci peut être efficace dans un rayon de 200 km autour des lanceurs et jusqu’à 150 km d’altitude, pouvant ainsi détruire les missiles dans et en dehors l’atmosphère.

Comment cela se présente-t-il ? Chaque THAAD, monté sur un camion, dispose d’un radar et de six lanceurs différents équipés, chacun, de huit intercepteurs. Au total, les Etats-Unis possèdent sept batteries de ce genre et, pour les faire fonctionner, 95 soldats sont nécessaires, comme le précise le rapport du Service de recherche du Congrès. Ce qui sera le cas pour le THAAD envoyé par les Américains en Israël. Le Pentagone a précisé qu’un équipage de soldats américains sera déployé en même temps que le système de défense.