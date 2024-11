Taiwan détecte 37 avions et drones chinois près de l'île

Les autorités de Taïwan ont signalé la détection de 37 avions et drones chinois, dont des chasseurs, près de l'île dimanche, dans le cadre d'exercices aériens de "longue distance" menés par Pékin.

Les appareils ont été repérés à partir de 9H00 locales (01H00 GMT), avec 35 d'entre eux franchissant la ligne médiane du détroit de Taïwan, qui sépare la Chine de Taïwan, entrant ainsi dans l'espace aérien taïwanais, selon le ministère de la Défense. En réponse, l'armée taïwanaise a déployé des avions, des navires et des systèmes de missiles à terre, a précisé le ministère.

Tensions croissantes dans la région

Cet exercice survient un jour après que Taïwan a détecté une "patrouille conjointe de préparation au combat" de l'armée chinoise autour de l'île, impliquant des chasseurs et des navires de guerre. Au cours des 24 heures précédant 6 heures du matin dimanche, Taïwan avait repéré 27 avions et six navires de guerre chinois, d'après le ministère.

La Chine, qui considère Taïwan comme une partie intégrante de son territoire et n'exclut pas l'usage de la force pour en prendre le contrôle, a intensifié ses activités militaires autour de l'île ces derniers temps. Le mois dernier, Pékin a organisé des exercices militaires de grande envergure autour de Taïwan, entraînant des condamnations de la part de Taipei et de son principal allié, Washington. Le ministère taïwanais avait également indiqué que l'armée chinoise avait effectué des vols d'entraînement sur de longues distances fin septembre, au cours desquels Pékin avait tiré un missile balistique intercontinental dans l'océan Pacifique.