Les Etats-Unis vont déployer en Israël un système antimissiles face à l'Iran

Le Pentagone a annoncé dimanche le déploiement en Israël d'un système américain de défense antimissile à haute altitude THAAD, qui sera manœuvré par des militaires des États-Unis, après des attaques de missiles par l'Iran.

Le ministre de la Défense Lloyd Austin "a autorisé le déploiement d'une batterie THAAD et d'une équipe de militaires américains en Israël pour aider à renforcer les défenses aériennes d'Israël à la suite des attaques sans précédent de l'Iran contre Israël le 13 avril et à nouveau le 1er octobre", a déclaré dans un communiqué le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder. Il précise qu'une batterie THAAD avait déjà été déployée en Israël à la suite des attaques du Hamas du 7 octobre 2023, et avant cela en 2019.

