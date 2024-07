Procès de Trump pour rétention de documents classifiés : la juge annule la procédure

La juge au procès de Donald Trump pour rétention de documents classifiés après son départ de la Maison Blanche a annulé lundi l'ensemble de la procédure, considérant que la nomination du procureur spécial Jack Smith était illégale. Dans cette décision qui représente une immense victoire pour l'ex-président, la juge Aileen Cannon fait droit à une demande de ses avocats et annule la procédure instruite en Floride (sud-est).

Les charges les plus lourdes étaient passibles de 10 ans de prison

Le candidat républicain à l'élection présidentielle de novembre, qui doit être officiellement investi lors de la convention du parti qui débute lundi, était poursuivi avec deux de ses assistants personnels pour sa gestion de documents classifiés dans sa résidence privée Mar-a-Lago, en Floride.

Il lui est reproché d'avoir compromis la sécurité nationale en y conservant ces documents, dont des plans militaires ou des informations sur des armes nucléaires, après la fin de sa présidence, au lieu de les remettre aux Archives nationales comme l'exige la loi.

Une autre loi, sur l'espionnage, interdit de conserver des secrets d'Etat dans des lieux non autorisés et non sécurisés. Il est également accusé d'avoir tenté de détruire des preuves dans cette affaire. Les charges les plus lourdes sont passibles de 10 ans de prison. La juge Cannon avait déjà reporté sine die ce procès, qui devait débuter le 20 mai.