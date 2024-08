Présidentielle américaine : un débat Kamala Harris-Donald Trump le 10 septembre

Kamala Harris et Donald Trump, candidats à l'élection présidentielle américaine, débattront le 10 septembre sur la chaîne de télévision ABC, a confirmé jeudi le groupe. "La vice-présidente Harris et l'ancien président Trump ont tous les deux confirmé qu'ils participeront au débat sur ABC", a déclaré la chaîne. Donald Trump avait proposé plus tôt jeudi de débattre à trois reprises en septembre avec Kamala Harris, lors d'une rare conférence de presse en Floride.

"Nous nous sommes mis d'accord avec (la chaîne de télévision) Fox pour le 4 septembre, avec NBC (...) pour le 10 septembre et avec ABC le 25 septembre", a-t-il déclaré, avant que son équipe de campagne ne précise qu'il s'était trompé et parlait d'ABC concernant la date du 10 septembre. "J'espère qu'elle va accepter", a ajouté Donald Trump.

Une "passation pacifique" du pouvoir si les élections sont "honnêtes", déclare Trump

Par ailleurs, la candidat républicain a promis une "passation pacifique" du pouvoir si l'élection présidentielle de novembre à laquelle il est candidat est "honnête", alors que ses rivaux démocrates s'inquiètent qu'il ne reconnaisse pas, comme en 2020, le résultat du scrutin en cas de défaite.

"Bien sûr qu'il y aura une passation pacifique (du pouvoir), comme ce fut le cas la dernière fois. (...) J'espère juste que nous aurons des élections honnêtes", a déclaré l'ancien président lors d'une conférence de presse en Floride, sans mentionner l'épisode de l'assaut du Capitole de 2021.