Présidentielle américaine : qui est Jill Biden, la nouvelle "First Lady" ?

Elle aura été d'un soutien sans faille pour son mari, Joe Biden, officiellement élu samedi 46e président des Etats-Unis. Jill Biden, cette enseignante discrète en collège public, va désormais devoir endosser le rôle de Première dame outre-Atlantique. Décrite comme chaleureuse et franche, cette femme de 69 ans, pourtant longtemps désintéressée par la politique, est devenue un véritable atout, multipliant les déplacements dans les Etats-clés et assurant que seul lui pourrait réconcilier l'Amérique.

Leur histoire semble justement tout droit sortie d'une comédie romantique américaine. Trois ans après avoir perdu sa première femme Neilia et leur fille de 13 mois dans un accident de voiture tragique, Joe Biden rencontre Jill Tracy Jacobs. Pourtant, ce n'est qu'après cinq demandes en mariage que celle-ci accepte finalement de l'épouser, en 1977. La nouvelle "First Lady" explique qu'elle aimait tellement ses fils, Beau et Hunter, qu’elle voulait être certaine que leur mariage allait marcher avant de s'engager, afin qu’ils ne perdent pas une deuxième mère.

"Elle m'a redonnée la vie"

"Elle m’a redonnée la vie", a d'ailleurs confié Joe Biden à propos de sa femme dans ses mémoires. Cette sexagénaire au caractère bien trempé n'a d'ailleurs pas hésité à sortir les griffes pour défendre son mari lors de l'élection présidentielle, comme cette fois lors d'un meeting à Los Angeles, pendant lequel une manifestante a bondi sur scène pour s'en prendre à lui. Mais la prochaine Première dame a également su montrer un autre visage, expliquant à propos de son mari qu'"il a appris à guérir une famille, et de la même façon on guérit un pays : avec amour, compréhension, des petits gestes de gentillesse, du courage et un espoir inébranlable".

Si Jill Biden a interrompu sa carrière de professeur d'anglais après avoir eu leur fille Ashley, en 1981, la "First Lady" est formelle, hors de question pour elle de renoncer à l'enseignement une fois installée à la Maison Blanche. Elle devrait donc entrer dans l'Histoire comme la première épouse de président à poursuivre son activité professionnelle.