Présidentielle américaine : Harris et Trump au coude-à-coude dans les «swing states», selon les sondages

Pour qui vont pencher les "swing states", les États-clés, à l'élection présidentielle américaine de 2024 ? À deux semaines du scrutin, impossible de dire qui de Kamala Harris ou de Donald Trump remportera le plus de grands électeurs dans ces sept États connus pour être particulièrement indécis à chaque échéance électorale. C'est ce que montrent des sondages publiés ce lundi 21 octobre outre-Atlantique.

Des écarts parfois inférieurs à 0,2 point

Les deux candidats, que tout oppose, sont effectivement au coude-à-coude dans un dernier pointage du New York Times. Ni Kamala Harris, ni Donald Trump ne possèdent un point d'avance sur son ou sa rival(e) dans quatre des États-clés : la Pennsylvanie, le Michigan, le Nevada et la Caroline du Nord. Plus encore, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et dans le Michigan, autre "swing state", l'avance relative de l'un ou l'autre n'excède pas 0,2 point.

Le New York Times donne tout de même Donald Trump en tête en Géorgie et en Arizona avec deux points d'écart, tandis que Kamala Harris possède une courte avance dans le Wisconsin (un point d'écart).

47% ont l'intention de voter pour Harris et... 47% pour Trump

Le Washington Post parvient à la même conclusion que son confrère new-yorkais. Dans un sondage réalisé auprès de 5.000 électeurs dans ces mêmes États, pendant la première quinzaine d'octobre, 47% déclarent avoir l'intention de voter pour Kamala Harris et... 47% pour Donald Trump. Le quotidien note que la position de la vice-présidente de Joe Biden est bien plus favorable en comparaison avec l'actuel président, à 41% lorsqu'il était toujours candidat.

Avec ces résultats, le sondage global mis à jour du Washington Post place la candidate démocrate en pole position dans quatre des sept États-clés (Nevada, Pennsylvannie, Michigan et Géorgie), tandis que le candidat républicain se hisse à la première position en Caroline du Nord (où sa très courte avance se réduit), dans le Wisconsin et en Arizona.