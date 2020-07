Plan de relance de l'UE : 40 milliards d'euros de subventions pour la France

La France pourra disposer de 40 milliards d'euros de subventions dans le cadre du plan de relance européen signé mardi à l'aube par les 27 Etats membres de l'UE, a indiqué mardi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Un plan présenté en Conseil des ministres "le 24 août"

Sur les 750 milliards d'euros mobilisés au niveau européen, dont 390 milliards d'euros de subventions alloués aux Etats les plus frappés par la pandémie, "ça veut dire 40 milliards d'euros de subventions pour la France (...) et surtout qui sont immédiatement disponibles", a-t-il affirmé le ministre sur Franceinfo. Par ailleurs, le ministre a indiqué que l'accord signé après quatre jours et quatre nuits d'âpres discussions sera présenté en Conseil des ministres "le 24 août".

