«Personne ne sait rien» : en Italie, les paris sur le nom du prochain pape vont bon train

Alors que le nom du nouveau pape sera connu dans quelques jours, les fidèles du monde entier se montrent impatient à l'idée de connaitre le successeur du pape François. En attendant, les paris sur le nom du prochain Saint-Père sont nombreux et les médias italiens publient régulièrement leurs statistiques pour suivre les tendances.





Le Vatican se prépare à la dernière ligne droite avant le début du conclave. Dans 24 heures, les portes de la chapelle Sixtine se fermeront pour le début de la rencontre. À l'Intérieur, 133 cardinaux devront nommer le prochain pape. Alors, en attendant la fameuse fumée blanche, les paris et idées vont bon train sur le successeur du Pape François.

Statistiques et paris en ligne

À coups de graphique en couleurs, de statistiques, de sondages et d'articles détaillés, les médias du monde entier, particulièrement ici en Italie, affichent et comparent les noms et les profils des cardinaux qui ont le plus de chances d'être élus.

"Le plus drôle, c'est qu'il y a aussi des paris en ligne sur un jeu vidéo. Et donc, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au club des possibles futurs papes", s'amuse au micro d'Europe 1 Véronique, journaliste pour la Rai Uno, la télévision italienne.

Le mystère reste entier

Chaque jour, les journaux publient des baromètres. Ce lundi, le cardinal italien Pizzaballa et le hongrois Péter Erdő étaient en hausse. Le numéro 2 du Vatican, le Cardinal Pietro Parolin, était lui, en baisse.

"On voit les derniers jours avec beaucoup de confusion. Il y a plein de noms qui sortent. Je pense que personne ne sait rien. Même les cardinaux n'en savent pas beaucoup", confie de son côté Marco Bottiglieri, journaliste pour l'Agence italienne La Presse.

"Par exemple, le cardinal Vesco, franco-algérien, nous a dit que tous les jours, on découvrait des bonnes personnalités qui pouvaient être papes", ajoute le journaliste.

Alors, en attendant de connaître enfin le successeur du pape François, sur la place du Saint-Office, les cardinaux entrent et sortent du Vatican entouré de caméras, micros et appareils photo. D'ici quelques jours, l'un d'entre eux verra son destin être chamboulé en devenant le nouveau pape.