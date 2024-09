Des centaines de Britanniques défilent pour réclamer le retour du Royaume-Uni dans l'UE

Encouragés par l'arrivée des travaillistes à Downing Street, plusieurs centaines de Britanniques ont manifesté samedi à Londres pour réclamer le retour du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne, près de cinq ans après la sortie effective du pays de l'UE, perçue par de nombreux manifestants comme un "désastre monumental".

Un cortège bleu et jaune dans les rues de Londres

Le centre de Londres a été le théâtre d'une manifestation colorée et symbolique, avec des europhiles vêtus des couleurs bleu et jaune de l'Union européenne. Le cortège s'est élancé depuis Hyde Park pour rejoindre le Parliament Square, où les manifestants ont été accueillis par l'hymne européen, l'Ode à la joie de Beethoven.

Parmi les slogans visibles sur les pancartes : "Je veux récupérer ma liberté de mouvement" ou encore "Le Brexit est un désastre monumental".

Des promesses trompeuses et des désillusions

De nombreux participants arboraient également des tee-shirts ou des autocollants demandant des comptes sur les promesses faites pendant la campagne du Brexit, notamment celles concernant le financement des services publics. La frustration envers les conséquences du Brexit était palpable dans les discours des manifestants. Alec Taylor, 71 ans, employé dans le secteur des assurances, portait un béret bleu avec des étoiles dorées, symbole de l'Union européenne. Selon lui, "le Brexit a été le résultat de mensonges", faisant référence à l'argument controversé de l'ancien Premier ministre Boris Johnson, qui avait promis que le Royaume-Uni économiserait 350 millions de livres par semaine en quittant l'UE.

"Le Brexit a été un piège tendu au peuple britannique", a-t-il déploré, tout en reconnaissant que la réintégration du Royaume-Uni dans l'UE ne serait pas immédiate. Il espère néanmoins que le gouvernement récemment élu sera "plus ouvert, poli et amical" avec l'Europe et pourrait, à terme, ouvrir la voie à un retour dans l'Union.

Keir Starmer : un premier pas vers la relance des relations avec l'UE

Le Premier ministre britannique Keir Starmer, élu en juillet 2024, est attendu à Bruxelles la semaine prochaine pour rencontrer Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. L'objectif de cette visite est de relancer les relations entre le Royaume-Uni et l'UE, après plusieurs années de tensions post-Brexit.

Toutefois, Keir Starmer a exclu la possibilité de rejoindre à nouveau le marché unique européen, l'union douanière ou le traité sur la libre circulation des personnes, éléments jugés fondamentaux par les manifestants présents à Londres. Saskia Huc-Hepher, universitaire de 50 ans et manifestante, déplore cette position et espère que le nouveau gouvernement saura reconnaître "l'erreur" du Brexit et envisager à terme un dispositif de mobilité pour les jeunes.

Le Brexit a profondément transformé la vie de nombreux citoyens, notamment ceux vivant dans des familles européennes. Saskia Huc-Hepher, mariée à un Français, explique que le Brexit a rendu leur vie "beaucoup plus compliquée", notamment en ce qui concerne la gestion de leur identité familiale. Comme de nombreux manifestants, elle espère que des politiques plus favorables à la coopération européenne émergeront sous le gouvernement travailliste