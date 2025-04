Passer de l'Espagne au Portugal en... tyrolienne, c'est possible

En plus de pouvoir franchir la frontière entre l'Espagne et le Portugal en voiture, par train ou en avion, deux petites villes frontalières sont reliées depuis une dizaine d'années d'une manière un peu unique. De part et d'autre du fleuve, une tyrolienne de 720 mètres de long les relie. Une expérience unique au monde.



Et si vous traversiez la frontière... en tyrolienne ? C'est la folle idée qui est née entre deux villes, l'une basée en Espagne et l'autre au Portugal. Au milieu des deux communes : la Guadiana, un fleuve de seulement 150 mètre de large, mais il n'existe aucun pont ne le franchissant dans la zone.

Alors, pour remédier à cette absence d'infrastructure et relier Sanlucar de Guandiana (Espagne) à Alcoutime (Portugal), un long câble de 720 mètres de long a été installé de part et d'autre de la rive. Et l'idée séduit, puisque chaque année, près de 10.000 personnes font le trajet .

Source de sensations fortes

Une manière innovante de passer d'un pays à l'autre, même unique au monde. "L'endroit était fait pour ça", avait estimé lors d'une interview accordée à nos confrères de TF1, David Jarman, un Anglais à l'initiative de la création.

Et la tyrolienne a de quoi satisfaire les amateurs de sensations fortes. Car si le trajet ne dure qu'une minute, la vitesse de pointe frôle les 80 km/h, le tout au-dessus du fleuve. Et comble de l'aventure, l'arrivée au Portugal se fait une heure et une minute plus tard que le départ d'Espagne, en raison du décalage horaire entre les deux pays.

Un billet un brun élevé

Sensation forte aussi du côté du portefeuille, puisque le billet est de 20 euros. Une somme à laquelle il faudra rajouter 5 euros pour une photo souvenir et le prix du ferry si certains souhaitent retourner en Espagne.

La tyrolienne, inaugurée en 2013, est accessible aux 14 ans et plus, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap et est ouverte de la mi-février jusqu'à la mi-novembre.