Pascal Praud et vous - «Une confusion inimaginable» : Philippe Labro se souvient de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy

Il y a 60 ans jour pour jour, le président américain John Fitzgerald Kennedy était assassiné à Dallas. Et le lendemain, le jeune reporter Philippe Labro intervenait sur l'antenne d'Europe 1 pour évoquer ce fait historique. Ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous, le journaliste se souvient de ce moment mémorable, et raconte "une confusion inimaginable" dans les heures qui ont suivi. "Il y avait un bordel extraordinaire, 300 journalistes, avec les télévisions américaines qui avaient allongé leurs câbles, en rang tout le long du rez-de-chaussée pour voir débarquer du premier étage, où il était enfermé dans sa cellule, Lee Harvey Oswald (le tireur présumé)", retrace Philippe Labro sur Europe 1.