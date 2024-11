Pascal Praud et vous - Les personnes juives et homosexuelles appelées à la prudence à Berlin : «L'impression que la police est dépassée»

C'est un appel à la prudence dans les rues de certains quartiers de Berlin. La cheffe de la police de la capitale allemande demande aux personnes juives et homosexuelles de faire attention à elles, si elles doivent se rendre dans ces endroits, pour cause de risque d'agression. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Claude Moniquet, ancien journaliste belge et spécialiste des questions de sécurité, affirme être surpris par la forme de cette déclaration, pas le fond. "On a l'impression que la police est dépassée (...) C'est aux victimes potentielles de s'adapter, et de ne pas 'provoquer' en allant s'y promener", explique-t-il sur Europe 1.