Pascal Praud et vous - Guerre en Ukraine : pour Régis Le Sommier, «dès le début, on aurait pu comprendre que la Russie ne pouvait pas perdre»

Cela fait plus de trois ans que la guerre en Ukraine se poursuit, avec des forces russes qui continuent de grignoter du terrain. Le grand reporter Régis Le Sommier, invité de l'émission "Pascal Praud et vous", estime que le combat était déséquilibré dès le début.

La défaite de l'Ukraine face à la Russie est-elle inéluctable ? La guerre opposant les deux pays depuis plus de trois ans maintenant est en tout cas déséquilibrée depuis le début, pointe Régis Le Sommier, grand reporter, dans l'émission Pascal Praud et vous. "On a souvent chanté les louanges de l'Ukraine, sa vaillance, mais on a un peuple de 41 millions d'habitants face aux Russes, 141 millions d'habitants. Il y a un problème de masse critique. Dès le début, on aurait pu comprendre que la Russie ne pouvait pas perdre."