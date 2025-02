L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal est détenu en prison en Algérie depuis le mois de novembre. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 à 13 heures sur Europe 1, Matthieu, un auditeur, pointe un manque de courage politique des autorités françaises. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Trois mois après l'emprisonnement de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal en Algérie, plusieurs auteurs comme Erik Orsenna ou Kamel Daoud se sont réunis ce mercredi pour le soutenir. Un auditeur de l'émission Pascal Praud et vous, Matthieu, déplore également cet emprisonnement et estime que les autorités françaises manquent de volonté sur cette affaire. "Il existe des leviers, on pourrait faire des pressions sur l'Algérie (...) Ce ne sont pas les idées qui manquent, mais c'est le courage politique, le courage de prendre une décision", tonne-t-il sur Europe 1.