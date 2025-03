Pascal Praud et vous - Désinformation sur la guerre en Ukraine : «Vous ne pouvez pas imaginer ce qui passe sur les réseaux sociaux», relate le général Dominique Trinquand

Une multitude d'informations se rapportant à la guerre en Ukraine et à son contexte circulent sur les réseaux sociaux. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, le général Dominique Trinquand fait état d'une désinformation. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Invité de l'émission Pascal Praud et vous mardi, le général Dominique Trinquand partage ses analyses sur la guerre en Ukraine, et relate une désinformation qui circule sur Internet à propos de ce conflit. Selon lui, de nombreux internautes estiment que c'est la Russie qui a été attaquée. "Je travaille sur le cyber et sur la désinformation, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui passe sur les réseaux sociaux. C'est l'Ukraine qui est fautive parce qu'elle interdisait aux gens de parler russe", affirme-t-il sur Europe 1.