Pascal Praud et vous - Affaire Boualem Sansal : «Il y a du côté algérien, la volonté de renouer un petit fil avec les autorités françaises»

L'écrivain Boualem Sansal a finalement été condamné à cinq ans de prison en Algérie, au lieu des dix ans précédemment requis. Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à l'auteur, réagit dans l'émission "Pascal Praud et vous".

Une peine de prison divisée par deux pour Boualem Sansal : l'écrivain franco-algérien a été condamné à cinq ans de prison ferme, et non dix comme cela était requis. Diminution de la peine, procès accéléré... Pour Arnaud Benedetti, fondateur du comité de soutien à l'auteur, c'est peut-être le signe d'un apaisement des tensions entre Paris et Alger. "Il y a manifestement, en affichage, du côté algérien la volonté de renouer un petit fil avec les autorités françaises (...) La France a fait comprendre que pour recourir à un dialogue un peu plus apaisé, il fallait régler très rapidement le cas Boualem Sansal", estime-t-il dans l'émission Pascal Praud et vous.