Pas d'argent payé à Pyongyang pour le rapatriement d'un Américain, assure Trump

Le président des Etats-Unis Donald Trump a assuré vendredi qu'aucune somme n'avait été versée à la Corée du Nord pour le rapatriement en 2017 d'un jeune Américain tombé dans le coma pendant sa détention à Pyongyang. "Aucun argent n'a été payé à la Corée du Nord pour Otto Warmbier, ni deux millions de dollars, ni rien d'autre", a-t-il affirmé sur Twitter.

No money was paid to North Korea for Otto Warmbier, not two Million Dollars, not anything else. This is not the Obama Administration that paid 1.8 Billion Dollars for four hostages, or gave five terroist hostages plus, who soon went back to battle, for traitor Sgt. Bergdahl!