Nucléaire Iranien : Téhéran met en garde les Européens

L'Iran met en garde les Européens d'une erreur stratégique s'ils venaient à soutenir une résolution accusant Téhéran de ne pas respecter ses obligations en matière de nucléaire.

L'Iran a mis en garde vendredi les Européens contre une "erreur stratégique" s'ils soutenaient une résolution accusant Téhéran de ne pas respecter ses obligations en matière de nucléaire lors d'une réunion à Vienne la semaine prochaine.

Selon des sources diplomatiques, les Européens et les Etats-Unis ont l'intention de soumettre la semaine prochaine au Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) une résolution contre l'Iran, avec menace de renvoi du dossier devant les Nations unies.

Le texte, préparé par Washington ainsi que les pays de l'E3 (Londres, Paris, Berlin), "s'appuie sur le rapport complet" divulgué il y a quelques jours par l'AIEA, a souligné l'une de ces sources, précisant que le vote devrait avoir lieu mercredi à Vienne.

"Actions malveillantes contre l'Iran"

Dans ce document qualifié de "politique" par Téhéran, l'AIEA appelle Téhéran à davantage de transparence sur son programme nucléaire. "Au lieu d'agir de bonne foi", le groupe E3, "opte pour des actions malveillantes contre l'Iran au Conseil des gouverneurs de l'AIEA", a écrit le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, sur X.

"Notez bien mes mots alors que l'Europe envisage une autre erreur stratégique majeure: l'Iran réagira fermement à toute violation de ses droits", a-t-il ajouté. Téhéran a par ailleurs accéléré ces derniers mois sa production d'uranium enrichi à 60%, se rapprochant des 90% nécessaires à la fabrication d'une bombe.

Dans une interview au Financial Times publiée vendredi, le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, a averti que si "l'Iran ne possède pas une arme nucléaire pour le moment, il en possède le matériel". Il a prévenu que si l'Iran se dotait de l'arme nucléaire, cela déclencherait "un effet de cascade au Moyen-Orient".

Droit au nucléaire civil

La France, le Royaume-Uni et l'Allemagne sont avec la Russie et la Chine membres de l'accord pour encadrer le programme nucléaire iranien conclu avec l'Iran en 2015. Les Etats-Unis s'en sont retirés unilatéralement trois ans plus tard durant le premier mandat de Donald Trump.

Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël, ennemi juré de l'Iran et considéré par des experts comme la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient, soupçonnent Téhéran de vouloir se doter de l'arme nucléaire. L'Iran se défend d'avoir de telles ambitions militaires mais insiste sur son droit au nucléaire civil notamment pour l'énergie, en vertu du Traité de non-prolifération (TNP) dont il est signataire.

Ennemis depuis plus de quatre décennies, l'Iran et les Etats-Unis ont tenu depuis avril cinq séries de pourparlers, sous la médiation d'Oman, afin de tenter de conclure un nouvel accord censé empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique en échange d'une levée des sanctions qui paralysent son économie. M. Grossi a averti qu'un échec des négociations américano-iraniennes "impliquerait très probablement une action militaire" contre l'Iran, une menace brandie à la fois par les Etats-Unis et leur allié israélien.