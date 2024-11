Amsterdam : nouvelle nuit de violences sur fond de manifestation pro-Palestine

Après les importants heurts en marge du match de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv à Amsterdam jeudi dernier, la rencontre entre la France et Israël prévue au Stade de France ce jeudi 14 novembre est placée sous haute surveillance. Quelque 4.000 forces de l'ordre seront mobilisées pour l'occasion afin d'éviter tout risque d'embrasement entre pro-israéliens et propalestiniens, comme cela a été de nouveau observé ce lundi soir à Amsterdam.

En découdre avec les forces de l'ordre

Un tramway en flammes, des dizaines d'émeutiers masqués dont certains portant un keffieh, des tirs de feux d'artifices sur la rame, des vitres brisées par des jets de pierres... Cette scène de violence a fait le tour des réseaux sociaux depuis ce lundi soir. Si l'incident sur fond de manifestation propalestinienne n'a fait aucune victime, plusieurs passants ont été pris à partie selon la police locale.

La nuit d'affrontements a débuté dans la soirée aux alentours de 19 heures, lorsqu'un important groupe de manifestants s'est rassemblé malgré l'interdiction émise dans l'ouest de la ville. Selon les médias locaux, les émeutiers sont venus avec la volonté d'en découdre avec les forces de l'ordre qui ont été visées par des projectiles et des tirs de mortiers d'artifice. Malgré l'important dispositif de police déployé, l'ordre n'a été rétabli qu'aux alentours de 23 heures et trois personnes ont été interpellées dans la capitale des Pays-Bas.