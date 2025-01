Nouvel An chinois 2025 : date, animal, festivités... Trois questions sur l'évènement

Quatre semaines après le 1er janvier 2025, la Chine s'apprête à fêter le Nouvel An chinois ce mercredi. Pourquoi un tel décalage avec notre calendrier grégorien ? Sous le signe de quel animal sera placée cette nouvelle année ? Et quelles sont les festivités traditionnelles ?

C'est jour de fête en Chine, et dans les différentes communautés chinoises autour du monde. Ce mercredi 29 janvier 2025 marque le Nouvel an chinois - aussi appelé fête du printemps -, et le début d'une période de festivités de deux semaines jusqu'à la fête des lanternes, prévue le 12 février prochain. Dans le calendrier chinois, chaque année est placée sous le signe d'un animal bien particulier, associé à l'un des cinq éléments (eau, bois, feu, terre ou métal). Quel sera l'animal en 2025, et pourquoi les Chinois célèbrent-ils le passage à la nouvelle année en cette fin janvier ?

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Pourquoi la date du 29 janvier ?

Le calendrier chinois est un calendrier luni-solaire, c'est-à-dire qu'il s'appuie à la fois sur le cycle annuel du Soleil pour le décompte des années et sur le cycle régulier des phases de Lune pour les mois. Cela explique que la date du Nouvel An chinois varie chaque année, entre le 21 janvier et le 19 février, le jour de la deuxième nouvelle lune depuis le solstice d'hiver.

Ce mercredi, les Chinois entreront dans l'année 4723 de leur calendrier, une année qui se conclura le 16 février 2026, jour du passage à l'an 4724.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Quel animal en 2025 ?

Après l'année du dragon de bois, l'année 2025 sera, elle, placée sous le signe du serpent de bois. Ce dernier est associé à la sagesse, la réflexion, la discrétion ou encore l'intuition. En réalité, chaque année du calendrier est associée à l'un des 12 signes du zodiaque chinois, accompagné de l'un des cinq éléments, qui se succèdent dans un ordre cyclique. Ainsi en 2026, il s'agira de l'année du cheval de feu.

Quelles sont les festivités ?

Le Nouvel An chinois est la célébration la plus importante de l'année pour les communautés chinoises. Il se concrétise par des festivités dans les rues décorées pour l'occasion, avec des parades, des danses, et parfois des jets de pétards et feux d'artifices dans certaines villes. Il donne droit à une semaine de congés, ce qui permet des retrouvailles en famille.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À Paris, d'ailleurs, le Nouvel An chinois est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 1984. Plusieurs rassemblements sont organisés dans la capitale française, et un grand défilé a lieu dans le 13e arrondissement où vit la majeure partie de la diaspora chinoise.