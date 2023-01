Covid-19 : la Chine célèbre son Nouvel An malgré l'épidémie en toile de fond

La Chine entre aujourd’hui dans l’année du Lapin à coups de grands spectacles, de concerts, de feux d’artifice et de danses du dragon. La fête a duré toute la nuit et va se poursuivre pendant deux semaines pour la plus grande joie de nombreux Chinois comme cette dame croisée sur un marché installé au pied d’un temple. "C’est magnifique, je ressens plein de vibrations. Je suis allée à tous les stands et j'ai pris des photos. On ressent vraiment l’atmosphère de la fête du printemps, cela me fait du bien."

"Cela nous rend très heureux"

Car c’est la première fois depuis trois ans que la fête se déroule sans aucune restriction sanitaire liée au Covid-19. Cette autre habitante se souvient de ces trois années difficiles. "Nous avons été enfermés, c'était vraiment dur. Mais maintenant, puisque tout le monde a déjà eu le Covid, nous pouvons avoir un Nouvel An chinois normal. Cela nous rend très heureux", confie-t-elle.

Normal ou presque. Si 80% de la population a déjà été infectée par le Covid, les autorités redoutent que ces grandes fêtes du Nouvel An et les deux milliards de trajets prévus ce mois-ci à travers le pays ne provoquent une nouvelle vague meurtrière, notamment dans les campagnes.