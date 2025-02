Musk soumet au vote sur X le retour d'un employé aux posts racistes

Marko Elez, employé de la commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE), avait posé sa démission ce jeudi, après la publication d'une enquête du "Wall Street Journal" prouvant ses liens avec un compte X aux multiples posts racistes. Ce vendredi, Elon Musk, à la tête du DOGE, a demandé à sa communauté s'il devait le faire revenir.

Elon Musk a publié un sondage vendredi sur son réseau social X dans lequel il demande s'il doit faire revenir un employé de sa commission à l'efficacité gouvernementale ayant démissionné la veille quand plusieurs de ses posts racistes ont émergé.

"Faire revenir l'employé de @DOGE qui a fait des déclarations inappropriées via un pseudonyme aujourd'hui supprimé ?", demande le patron de Tesla, SpaceX, et X en donnant pour options simplement "oui" et "non". À 15h30 GMT, plus de 260.000 utilisateurs de X avaient voté, dont quelque 80% en faveur.

Bring back @DOGE staffer who made inappropriate statements via a now deleted pseudonym? — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2025

"J'étais raciste avant que ce ne soit cool"

L'employé en question, Marko Elez, avait démissionné jeudi après la publication par le Wall Street Journal de ses liens avec un compte X aux multiples posts racistes et prônant l'eugénisme. "Juste pour information, j'étais raciste avant que ce ne soit cool", avait notamment publié ce compte en juillet, selon le "WSJ".

"Vous ne pourriez même pas me payer pour que je me marie à quelqu'un en dehors de mon appartenance ethnique", avait-il écrit en septembre, appelant également à "rendre normale la haine contre les Indiens". Le compte avait été supprimé en décembre avant l'investiture de Donald Trump et le Wall Street Journal a consulté des archives sauvegardées en ligne.

Flou sur le statut du DOGE

Interrogée par le quotidien new-yorkais, la Maison Blanche avait répondu jeudi que Marko Elez avait démissionné, même si Elon Musk semble désormais vouloir le faire revenir dans sa commission à l'efficacité gouvernementale (DOGE), chargée par Donald Trump de tailler à la hache dans les dépenses publiques.

Le DOGE n'a pas de statut fédéral, ce qui exigerait l'approbation du Congrès, et ni Elon Musk ni les membres de DOGE ne sont des employés fédéraux ou des fonctionnaires gouvernementaux. L'incertitude demeure également quant à la question de savoir à qui la commission rend des comptes.

Ancien employé de SpaceX âgé de 25 ans, Marko Elez était parmi ceux ayant récemment obtenu l'accès au système de paiements du Trésor américain chargé de distribuer des milliers de milliards de dollars de fonds fédéraux. Une décision de justice avant sa démission jeudi avait limité son accès à la simple consultation après les inquiétudes exprimées par des associations et des élus démocrates, qui s'interrogeaient des "conséquences sur la sécurité nationale et économique" de cet accès.