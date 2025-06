Moyen-Orient : «Plus d'un millier» de Français rapatriés d'Israël et d'Iran au total, annonce Saint-Martin

La France va dépasser mercredi le chiffre de 1.000 ressortissants français rapatriés d'Israël et d'Iran au total après le déclenchement de la guerre de 12 jours entre les deux pays, annonce le minsitre des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin.

La France va dépasser mercredi le chiffre de 1.000 ressortissants français rapatriés d'Israël et d'Iran au total après le déclenchement de la guerre de 12 jours entre les deux pays, a annoncé le ministre du Commerce extérieur et des Français de l'étranger, Laurent Saint-Martin.

Malgré le cessez-le feu, "nous continuons à rapatrier"

"Encore hier soir, j'étais à Orly pour accueillir un nouveau vol qui venait d'Amman en Jordanie, et nous avons des vols militaires depuis Tel-Aviv qui, via Chypre, rejoignent la France. Il y en avait un hier, il y en aura trois aujourd'hui", pour un total de "plus d'un millier" de Français rapatriés, et malgré le cessez-le feu, "nous continuons à rapatrier", a-t-il indiqué sur TF1.

Le cabinet du ministre a précisé à l'AFP que "plus de 1.000" ressortissants Français seront rapatriés en France depuis Israël et l'Iran au total entre vendredi et mercredi, avec les rotations de trois avions militaires A400M prévues ce jour depuis l'aéroport Ben Gourion. Concernant les Français en Iran, le ministère précise qu'ils étaient "moins de 1.000" avant le début des frappes israéliennes.

Fragile cessez-le-feu

Ceux qui quittent le pays "passent par l'Arménie et la Turquie puisqu'ils peuvent passer par la route sans visa. Et effectivement, nous les accompagnons sur ces aéroports-là pour qu'ils puissent regagner la France", a indiqué Laurent Saint-Martin.

Un fragile cessez-le-feu entre l'Iran et Israël, annoncé par le président américain Donald Trump, est en vigueur mercredi après une guerre de 12 jours lancée par les autorités israéliennes pour, selon elles, empêcher Téhéran de se doter de l'arme atomique.