Mort du pape François : place Saint-Pierre, les obsèques du souverain pontife seront sous très haute sécurité

Les funérailles du pape François se dérouleront ce samedi matin, place Saint-Pierre, au Vatican. Un moment attendu par les fidèles et où de nombreux chefs d'État feront le déplacement. Un casse-tête sécuritaire pour les autorités italiennes, qui prévoient de mettre un dispositif sécuritaire XXL pour l'événement.



La date est connue depuis ce mardi : les funérailles du pape François, décédé en début de semaine, se dérouleront ce samedi à partir de 10 heures, sur la place Saint-Pierre au Vatican. Des centaines de milliers de fidèles et des dizaines de dirigeants étrangers sont attendus pour assister à la cérémonie.

Un moment de recueillement pour les Catholiques du monde entier, qui sera sous haute surveillance. Alors, déjà, tout autour de la place Saint-Pierre, des centaines d'hommes en uniforme sont visibles. Des carabiniers bien-sûr, mais aussi des policiers, de nombreux pompiers, membres de la Croix-Rouge et de la protection civile italienne. Au total, plus d'un millier d'hommes sont mobilisés pour les obsèques du pape.

Coordination avec les services de sécurité des chefs d'État

Et ce premier chiffre donné par la presse italienne est sans doute en deçà de la réalité, car les détails du dispositif ne sont pas connus et devraient d'ailleurs rester secrets. Les réunions des différents services italiens sont quotidiennes, d'autant qu'ils doivent aussi se coordonner avec les services de sécurité des personnalités du monde entier, attendues samedi comme celui du président français Emmanuel Macron ou celui du Président ukrainien Zelensky.

Mais c'est sans compter la protection qui entoure Donald Trump qui sera présent également à Saint-Pierre, on imagine bien le casse-tête sécuritaire et le défi que cela représente pour les autorités italiennes. Une zone d'exclusion aérienne élargie a d'ores et déjà été décidée.

Car ce week-end, la place Saint-pierre sera le centre du monde et aussi, l'un des endroits les plus sécurisés de la planète.