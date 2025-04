Mort du pape François : arrivée des cardinaux à Rome, début du processus de succession

Suite à la mort du pape François, les cardinaux devront élire un nouveau pape dans les prochains jours. Ils sont tous réunis à Rome pour les obsèques du Pape et pour la préparation du conclave.

Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025, au lendemain d’une dernière célébration de Pâques sur la place Saint-Pierre. À la mort ou à la démission d’un pape, les cardinaux se réunissent pour élire un nouveau pape lors d’un conclave. Ils sont 135, tous rejoints à Rome, afin de préparer cette élection.

"À la fin, on va décider"

Ils ont pris ce mardi possession de leurs chambres dans la résidence Sainte-Marthe. Le cardinal corse François Bustillo assiste à son premier conclave puisqu'il a été nommé dans sa fonction en 2023 par le pape François.

"Je ne connais pas tous les cardinaux ou seulement d'une manière un peu légère. Donc là, on va avoir la possibilité de parler, de dire notre vision de l'Église. On va s'écouter, se connaître, se discerner, et à la fin, on va décider", confie-t-il.

D'intenses discussions

Mais ces réunions quasi-quotidiennes sur l'avenir de l'Église, appelées Congrégation Générale, dans la résidence Sainte-Marthe, ne sont pas les seuls moments pour échanger. Michel Kubler, prêtre assomptionniste et vaticaniste, connaît bien les habitudes des cardinaux.

"On est ici à deux pas du Vatican dans le quartier qu'on appelle le Borgo. Et là, il y a une multitude de restaurants où les cardinaux savent se retrouver, et surtout, sûrs d'être reçus discrètement dans une table un peu à l'écart où ils peuvent parler, voire même dans une arrière-salle, où ils sont entre eux dans le secret le plus total. Et vous pouvez être sûrs qu'ils se servent de ça", détaille-t-il au micro d'Europe 1.

Ces discussions permettent de dessiner le profil du futur pape avant même l'entrée en conclave mais elles s'intensifieront surtout après les funérailles de François.