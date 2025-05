Missile tiré du Yémen : Air France a annulé les vols dimanche entre Paris et Tel-Aviv

Suite au tir de missile des rebelles Houthis survenu ce dimanche 4 mai près de l'aéroport de Tel-Aviv, de nombreuses compagnies aériennes ont décidé de suspendre leurs vols en direction d'Israël. Parmi elles, Air France, qui a déclaré avoir annulé deux vols en direction de l'Etat Hébreu.

Air France a indiqué dimanche avoir annulé ses deux vols de la journée reliant Paris et Tel-Aviv après le tir d'un missile contre l'aéroport international Ben Gourion, sans décider pour l'heure de suspendre sa liaison contrairement à plusieurs autres compagnies internationales.

"Pour l'instant, seuls les vols d’aujourd'hui ont été annulés", entre les aéroports Paris-Charles de Gaulle et Ben Gourion "et les passagers qui le souhaitaient ont été reportés sur les vols de demain et après-demain", a indiqué à l'AFP le service de presse de la compagnie nationale française en milieu d'après-midi.

Le trafic a repris à Tel-Aviv

Un tir de missile, revendiqué par les rebelles Houthis du Yémen, a touché dimanche, pour la première fois, la zone de l'aéroport Ben-Gourion, près de Tel-Aviv. Le trafic aérien y a repris après une brève suspension.

Les compagnies Lufthansa et Air India ont néanmoins suspendu leurs vols vers Tel-Aviv jusqu'au 6 mai et British Airways, jusqu'au 7 mai.

Selon un photographe de l'AFP, le missile est tombé dans une zone plantée d'arbres à côté d'une bretelle d'accès aux parkings du Terminal 3, le plus important de l'aéroport. Les secours israéliens ont fait état de six blessés.