"J'ai quelques comptes à régler" : 25 ans après le double-meurtre, O.J. Simpson arrive sur Twitter

L'ancienne star du football américain O.J. Simpson a ouvert vendredi soir un compte sur Twitter, quelques jours après le 25ème anniversaire du double meurtre pour lequel il a été acquitté. "Eh, Twitter, me voilà", dit-il tout sourire dans une vidéo sur le compte @TheRealOJ32 - en référence au numéro qu'il portait dans son équipe de l'université de Californie du Sud puis dans l'équipe des Buffalo Bills.

Thanks to all my new followers. Love learning how to use Twitter. pic.twitter.com/J4JnN59yKl