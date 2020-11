Marc Lévy : "Le rêve américain a été très écorné par ces quatre dernières années"

INTERVIEW

Jour-J pour l'Amérique, qui devrait connaître dans la journée son nouveau président pour les quatre prochaines années. Entre le candidat démocrate Joe Biden et le président sortant républicain Donald Trump, les résultats de cette élection présidentielle sont très serrés. Et, en raison du vote par correspondance, pourraient ne pas être connus tout de suite. Marc Lévy, écrivain franco-américain, vit aux Etats-Unis depuis une vingtaine d'année. Depuis New-York, dans l'attente, il livre à Europe 1 son analyse de son pays d'adoption.

""Le rêve américain a été très écorné par ces quatre dernières années, confie-t-il. Ne serait-ce que ce pays qui était une terre de migration, de mixité, le fameux 'Melting-pot'. Cette partie du rêve que l'administration Trump a détruit et abimé", ajoute le romancier, dont le dernier ouvrage C'est arrivé la nuit (Robert Laffont/ Versilio) est paru le 29 septembre dernier.

Un pays qui peut "se redresser et changer"

"Il n'y a pas que les élections présidentielles qui vont avoir un rôle dans l'avenir de l'Amérique, il y a aussi la couleur que va prendre le Sénat", rappelle Marc Lévy. "Que ce soit Joe Biden qui gagne les élections, s'il se retrouve avec un Sénat majoritairement Républicain, particulièrement avec McConnell à sa tête, il ne pourra pas gouverner, il se retrouvera face à une crise économique. D'un autre côté, si Trump gagne mais que le Sénat passe démocrate, il ne pourra pas gouverner pendant 4 ans à coup d'ordonnance. Il y a un double enjeu qui se joue."

PODCAST - (Ré)écoutez Mister President Le politologue Olivier Duhamel vous raconte l'incroyable histoire des élections présidentielles américaines depuis 1948, de Truman à Obama, de Kennedy à Clinton en passant par les Bush, père et fils…

>>> Retrouvez les 12 épisodes sur notre site Europe1.fr, sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou vos plateformes habituelles d’écoute.

Malgré des résultats serrés et une tensions croissante dans le pays, où de nombreuses villes retiennent leur souffle, barricadant des vitrines et craignant des émeutes, Marc Lévy reste optimiste. "Je crois beaucoup à la capacité de se pays de se redresser et changer. L'Amérique a connu le Maccarthysme, elle a connu un régime d'Apartheid, puis elle a élu un président Noir", souligne-t-il. "Il ne faut pas oublier que dans une Amérique où il y a 50% pro-Trump et 50% de démocrate, cela fait quelques centaines de millions de personnes qui croient à un monde meilleur."