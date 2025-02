Mali : au moins 48 morts dans l'effondrement d'une mine d'or

Dans l'ouest du Mali, au moins 48 personnes ont été tuées samedi dans un effondrement sur le site d'une mine d'or illégalement exploitée. "Les victimes sont en partie tombées dans l'eau. Il y a parmi eux une femme avec son bébé au dos", a déclaré une source policière locale.

Au moins 48 personnes ont été tuées samedi dans un effondrement sur le site d'une mine d'or exploitée illégalement au Mali, ont indiqué plusieurs sources locales à l'AFP. "Le bilan est de 48 morts à la suite de l'éboulement", a déclaré une source policière locale. "Les victimes sont en partie tombées dans l'eau. Il y a parmi eux une femme avec son bébé au dos", a-t-elle poursuivi.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les victimes sont pour la plupart des femmes"

De tels drames sur des sites d'orpaillage endeuillent régulièrement le Mali et l'Afrique de l'Ouest. Selon un responsable local contacté au téléphone par l'AFP, "le drame a eu lieu à Bilaly Koto". "Les victimes sont pour la plupart des femmes", a-t-il poursuivi.

L'incident a eu lieu sur un site abandonné anciennement exploité par une entreprise chinoise. De nombreux orpailleurs artisanaux se rendent sur ces sites dans l'espoir de trouver de l'or. Boubacar Keita, de l'association des orpailleurs de Kenieba, décompte également au moins 48 morts sur ce site d'orpaillage illégal.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Le Mali, un des premiers producteurs d'or en Afrique

Parmi les pays les plus pauvres au monde, le Mali est aussi l'un des premiers producteurs d'or en Afrique. Il y a un peu plus d'un an, un éboulement particulièrement meurtrier avait fait plus de 70 morts dans une mine d'or du sud du Mali. Fin janvier, au moins une dizaine d'orpailleurs ont été tués, majoritairement des femmes, à la suite de l'effondrement d'une mine dans le sud du pays.

L'or attire les grands groupes étrangers qui travaillent avec l'autorisation des autorités, mais aussi des orpailleurs artisanaux de toute la région que les autorités peinent à réfréner et qui prennent des risques considérables dans l'espoir de trouver de l'or sans aucune protection.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les mines artisanales prospèrent et attirent des milliers d'orpailleurs de toute la sous-région en quête de richesses où ils travaillent dans des conditions précaires.