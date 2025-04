Madagascar : Emmanuel Macron annonce la signature d'accords économiques ambitieux

Emmanuel Macron et Andry Rajoelina.

Emmanuel Macron et Andry Rajoelina.

La France et Madagascar vont renforcer leur coopération économique, via plusieurs projets ambitieux, au premier jour d'une visite d'Etat d'Emmanuel Macron à Antananarivo. Le président français a annoncé que "plusieurs accords importants seront scellés" lors de cette visite, citant "énergie, numérique, infrastructures, connectivité et tourisme".