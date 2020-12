Macron remercie Sissi de son soutien après la "campagne de haine" anti-française dans le monde musulman

Le président français Emmanuel Macron a remercié le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, "président d'un très grand pays arabe et musulman" de sa visite à Paris, après une "campagne de haine" anti-française dans le monde musulman. France et Egypte sont "unies" pour construire un "espace de civilisation" dans lequel "il n'y a pas de place pour les condamnations à mort et les discours de haine quand s'exprime simplement les libertés", a affirmé Emmanuel Macron.

La France a récemment fait l'objet d'appels au boycott et de manifestations dans le monde musulman après qu'Emmanuel Macron eut défendu la liberté de caricaturer suite à l'assassinat en octobre d'un enseignant français pour avoir montré des caricatures de Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression.