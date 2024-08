Macron et Lula soutiennent «l'aspiration du peuple vénézuélien à une élection transparente»

Le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont dit lundi soutenir "l'aspiration du peuple vénézuélien à une élection transparente" après la réélection largement contestée du président Nicolás Maduro. "Nous soutenons avec Lula l'aspiration du peuple vénézuélien à une élection transparente. Cette exigence est au cœur de toute démocratie", a écrit sur le réseau social X Emmanuel Macron après un échange téléphonique avec le président brésilien.

"Le pouvoir vénézuélien (doit) impérativement reprendre le chemin du dialogue"

Les deux dirigeants "ont appelé les autorités vénézuéliennes à publier l'intégralité des procès-verbaux des bureaux de vote afin de garantir la transparence et l'intégrité du processus électoral", selon le compte-rendu de leur conversation téléphonique publié par l'Élysée. Le Conseil national électoral du Venezuela a ratifié vendredi la victoire de Nicolás Maduro avec 52% des voix contre 43% à Edmundo Gonzalez Urrutia, un résultat largement contesté. Les troubles qui ont suivi cette proclamation ont fait 13 morts et plus de 2.000 personnes ont été arrêtées, a affirmé Nicolás Maduro. Deux membres de la garde nationale ont été tués, selon lui. Des ONG ont fait état de 11 civils tués.

Les présidents français et brésilien "accordent la plus grande importance à ce que le droit des Vénézuéliens de manifester et de se réunir librement soit pleinement respecté. Les menaces et les arrestations visant les femmes et les hommes politiques (vont) à l'encontre des principes fondamentaux de la démocratie", a ajouté l'Élysée. "Le pouvoir vénézuélien (doit) impérativement reprendre le chemin du dialogue pour faire respecter la volonté du peuple vénézuélien", a poursuivi la présidence française, au moment où la pression internationale s'accentue sur Nicolás Maduro.

Les résultats de ce scrutin "ne peuvent être reconnus", a ainsi affirmé dimanche l'Union européenne, le pape François appelant de son côté à "chercher la vérité". Contrairement aux États-Unis et à plusieurs autres pays, l'UE s'est toutefois gardée de reconnaître formellement la victoire de Edmundo Gonzalez Urrutia.