Macron au Maroc : Paris et Rabat nouent «un partenariat renforcé» contre «l'immigration clandestine»

Emmanuel Macron a affirmé mercredi que la France et le Maroc avaient "noué" un "partenariat renforcé" pour "lutter contre l'immigration clandestine" et "toutes les formes de trafics", invoquant "une exigence de résultats". "Nous voulons, Maroc et France ensemble, lutter contre toutes les formes de trafics, lutter contre l'immigration clandestine et les filières qui l'exploitent, lutter contre la criminalité organisée, lutter contre le narcotrafic parce qu'il affaiblit les deux rives de la Méditerranée, parce qu'il sape la confiance dans nos deux pays", a dit le président français au terme d'une visite d'Etat de trois jours à Rabat.

"C'est un partenariat renforcé que nous nouons, une exigence très forte, une confiance, le respect des règles de chacun, une exigence de résultats pour être au rendez-vous", a-t-il insisté.

"Je ne ferai aucune remarque", dit Emmanuel Macron sur la présence de Yassine Belattar Interpellé sur la présence surprise de l'humoriste controversé Yassine Belattar, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne ferait "aucune remarque sur des choses qui n'ont aucun intérêt et qui sont très anecdotiques".

Une question migratoire au cœur des brouilles entre les deux pays ces dernières années

La question migratoire a été au cœur des brouilles entre Paris et Rabat ces dernières années. La France avait divisé par deux le nombre de visas accordés aux Marocains en 2021-2022 pour pousser le royaume à reprendre plus de ses ressortissants expulsés par les autorités françaises, entrainant de fortes crispations diplomatiques.

Les ministres de l'Intérieur des deux pays ont discuté mardi de cette question des réadmissions des ressortissants marocains en situation irrégulière, que la France souhaite expulser sans toujours y parvenir, faute notamment de laissez-passer consulaires du Maroc.

Le Français Bruno Retailleau a assuré ensuite leur volonté commune d'agir sur les procédures "d'identification pour les personnes dont l'origine n'est pas documentée", afin de "raccourcir les délais" et "mieux faire en termes de nombres de personnes réadmises". Mais Emmanuel Macron a estimé mercredi qu'on ne devait pas mélanger ce sujet avec la possibilité de "circuler plus souplement, facilement", entre les deux pays, notamment quand il s'agit d'échanges culturels ou autres.