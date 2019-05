Emmanuel Macron accueillera les deux otages français libérés samedi à Villacoublay

Les États-Unis ont adressé vendredi leurs "remerciements" à la France pour la libération "saine et sauve" d'une otage américaine lors de cette opération. "Je présente mes plus sincères condoléances aux familles des soldats français tués pendant l'opération", a ajouté le responsable du département d'État américain chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, sur Twitter.

We are grateful for the safe recovery of hostages, including an American, during a recovery operation in Burkina Faso. I offer my deepest condolences to the families of the French soldiers killed during the operation. (1/2)