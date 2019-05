Burkina : l'armée française libère quatre otages dont les deux Français enlevés au Bénin, deux militaires tués

L'ESSENTIEL

L'armée française a libéré quatre otages, dont les deux touristes français enlevés le 1er mai au Bénin, lors d'une opération militaire dans la nuit de jeudi à vendredi au Burkina Faso, dans laquelle deux officiers mariniers ont été tués. "Outre les deux otages français, une citoyenne américaine et une ressortissante sud-coréenne ont également été libérées", a ajouté l'Élysée dans un communiqué.

Les infos à retenir : >> L'armée français a libéré quatre otages dans la nuit de jeudi à vendredi, lors d'une opération au Burkina Faso >> Les deux otages français, enlevés au Bénin le 1er mai, ont été délivrés >> Deux militaires français ont été tués au cours de l'opération, ainsi que quatre ravisseurs

Quatre otages libérés, dont deux Français enlevés au Bénin

Les deux touristes français, Patrick Picque et Laurent Lassimouillas, avaient disparu au cours d’un safari dans le parc de Pendjari, au Bénin, sur la frontière avec le Burkina Faso. Le corps du guide béninois des deux enseignants français avait été retrouvé samedi dans le parc national de la Pendjari. Les deux autres otages, une Américaine et une Sud-coréenne, étaient otages depuis 28 jours. "Personne n'avait connaissance de leur présence", a déclaré la ministre française des Armées Florence Parly. Les quatre otages ont été libérés sains et sauf.

L'opération a été menée, après plusieurs jours de surveillance et de préparation, par les forces spéciales françaises. Les autorités françaises ont saisi l'opportunité de frapper les ravisseurs en raison du risque "de transfèrement de ces otages à une autre organisation terroriste qui agit au Mali, et qui est la Katiba Macina", ce qui aurait dès lors "rendu impossible d'organiser une quelconque opération de libération", a déclaré à la presse le chef d'État major des Armées, le général François Lecointre.

Deux militaires et quatre terroristes tués

Pendant l'opération, quatre terroristes ont été abattus et deux commandos Marine ont été tués. "Deux militaires ont trouvé la mort au combat, le maître Cédric de Pierrepont et le maître Alain Bertoncello, tous deux officiers mariniers au sein du commandement des opérations spéciales", qui supervise les forces spéciales françaises, précise l'Élysée. Emmanuel Macron a rendu hommage aux deux militaires, "qui ont donné leur vie pour sauver celles de nos concitoyens" et "adresse ses sincères condoléances à leurs familles".

Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a, de son côté, "salué la libération de 4 otages". Les États-Unis ont adressé leurs "remerciements" à la France pour la libération de l'otage américaine.

Mort en opération de deux commandos Marine, les MT Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello. La Marine nationale est en deuil et s'associe à la douleur de leurs familles et de leurs frères d'armes. #InMemoriam >> https://t.co/BnqQhx8hYDpic.twitter.com/f0q32mrEZg — Marine nationale (@MarineNationale) 10 mai 2019

Le "soulagement" des familles

Jean-Claude Picque, le père de Patrick, a exprimé son "soulagement" après la libération de son fils. "C'est une bonne nouvelle. On va monter à Paris les accueillir à l'avion. On y sera", a-t-il réagi. Les parents de Patrick Picque, installés à Barenton, dans la Manche, ont affirmé avoir appris par un appel du Quai d'Orsay, vendredi matin, que leur fils avait été libéré. "On nous avait dit qu'une prise d'otages, ça peut être très long. Finalement, cela s'est bien passé, mais pour les militaires, non", a regretté Patrick Picque.

Les deux otages vont être rapatriés en France et sont attendus ce week-end à Paris. Ils seront accueillis par Emmanuel Macron à leur arrivée, prévue à 17h à Villacoublay. En début de semaine prochaine, le chef de l'État présidera aux Invalides une cérémonie d'hommage national aux deux commandos de Marine tués dans l'opération.