Macao et Hong Kong suspendent la vaccination Pfizer/BioNTech en raison d'un emballage "défectueux"

Macao et Hong Kong ont annoncé mercredi la suspension de leur campagne de vaccination contre le coronavirus avec le vaccin Pfizer/BioNTech après avoir été informés par le laboratoire d'un problème au niveau de l'emballage d'un lot de flacons. "Par principe de précaution, la vaccination en cours doit être suspendue le temps de l'enquête", a déclaré l'exécutif hongkongais dans un communiqué.

"J'ai toujours confiance dans le vaccin"

Les deux territoires ont indiqué avoir pris cette décision après avoir été contactés par Fosun, le laboratoire pharmaceutique chinois qui distribue le vaccin Pfizer/BioNTech en Chine. Selon les autorités, les flacons portant le numéro de lot 210102 présentaient un type d'emballage défectueux. Les communiqués des autorités de Hong Kong et de Macao n'ont pas précisé la nature de ces défauts mais les deux territoires soulignent que cela ne présente aucun risque sur le plan de la sécurité sanitaire. Les autorités ont expliqué avoir agi par précaution, dans l'attente des conclusions de l'enquête. Des vaccins portant le numéro du lot 210102 ont été administrés à des habitants de Hong Kong. Les autorités ont indiqué que le lot 210104 sera mis de côté jusqu'aux conclusions de l'enquête.

Sur les réseaux sociaux, des Hongkongais ont annoncé que leur rendez-vous de mercredi a été annulé et que certains centres de vaccination étaient fermés. "J'ai toujours confiance dans le vaccin mais je suis assez déçu car j'avais pris ma journée", a expliqué à l'AFP un homme, dont le nom de famille est Wong, en arrivant dans un centre qui affichait portes closes.

Environ 5% de la population déjà vaccinée à Hong Kong

Très densément peuplée, Hong Kong, qui compte près de 7,5 millions d'habitants, affiche très peu de contaminations grâce à de sévères restrictions et à une quarantaine de trois semaines imposée aux personnes arrivant de l'étranger. Depuis le début de la pandémie, la ville a enregistré quelques 11.000 cas et 200 décès ont été imputés au Covid-19. Hong Kong a lancé sa campagne de vaccination fin février mais la population ne se presse pas dans les centres de vaccination, ce qui semble témoigner de la méfiance de la population à l'égard de l'exécutif, pro-Pékin.

Selon un récent sondage, seuls 37% des adultes hongkongais entendaient se faire vacciner. Mardi, 403.000 personnes, soit environ 5% de la population, avaient reçu leur première dose de vaccin. Deux vaccins sont actuellement proposés aux habitants, le vaccin chinois de Sinovac baptisé CoronaVac et le vaccin Pfizer/BioNTech. Le programme de vaccination a été ouvert la semaine dernière à toute personne de plus de 30 ans, les autorités ayant du mal à convaincre les personnes âgées et prioritaires de se faire vacciner.