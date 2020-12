Covid : "Dans moins d'une semaine, le premier vaccin sera autorisé" en Europe

Le tempo s'est subitement accéléré ces dernières heures au sein de l'Union européenne. L'Agence européenne du médicament (EMA) a annoncé qu'elle se pencherait plus tôt, soit le 21 décembre, sur l'étude du vaccin des laboratoires Pfizer/BioNTech contre le coronavirus. Il y a eu des pressions politiques fortes, notamment de la part de l'Allemagne, qui fait face à rebond de l'épidémie de Covid-19 et qui a instauré ce mercredi de nouvelles restrictions sanitaires. Mais dans son communiqué, l'EMA avance une autre explication, plus scientifique. Elle affirme qu'elle avait réclamé de nouvelles informations au laboratoire Pfizer, reçues mardi.

"Ensemble et unis"

Les experts européens peuvent donc se réunir plus tôt pour évaluer ces données et vraisemblablement donner déjà l'autorisation aux vaccins. La présidente de la commission européenne Ursula von der Leyen considère la décision comme acquise. "Dans moins d'une semaine, le premier vaccin sera autorisé donc commençons aussi vite que possible la vaccination, tous ensemble, à 27, avec un début le même jour. Commençons à éradiquer ce virus, ensemble et unis", a-t-elle déclaré.

Les 27 ont pris la décision ensemble, explique-t-on au niveau européen. Le début de la vaccination commune devrait intervenir avant la fin de l'année. Une fois que l'agence européenne du médicament aura donné son feu vert, la Commission européenne prendra dans la foulée la décision politique d'autoriser le vaccin en Europe.

L'une des conditions pour les contrats conclus par l'Union européenne est d'avoir un site de production sur le Vieux continent. C'est donc de l'usine Pfizer, installée dans la ville Belge de Puurs que partiront les camions qui livreront les doses sur tout le continent.