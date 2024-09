L'Ukraine dit avoir frappé un dépôt de missiles et de munitions en Russie

Dans la nuit de samedi à dimanche, l’Ukraine a affirmé avoir mené une frappe stratégique contre un dépôt de missiles et de munitions situé dans la région de Volgograd, en Russie. Cette opération, s’inscrivant dans la stratégie ukrainienne d’attaques en profondeur, vise à perturber la logistique de l’armée russe, alors que le conflit entre les deux nations se poursuit.

Une attaque conjointe utilisant des drones explosifs

L'attaque ukrainienne a été effectuée à l'aide de 120 drones explosifs, mobilisant les ressources combinées du renseignement militaire (GUR), des services de sécurité (SBU) et de l’armée ukrainienne. Selon une source au sein de la Défense ukrainienne, le dépôt frappé se trouve dans le village de Kotloubane, à plus de 600 kilomètres des lignes de front. Cette cible, de grande importance stratégique, abritait des missiles, des munitions et des explosifs utilisés par l’armée russe.

L’opération aurait des conséquences notables sur les forces russes, notamment en réduisant les capacités de ravitaillement en munitions de leurs unités. "Cela va entraîner une réduction de la quantité des munitions pour les unités de l’armée russe", a précisé la source ukrainienne.

Des missiles iraniens stockés sur le site

Selon l'état-major ukrainien, des missiles iraniens étaient arrivés sur le site de Kotloubane peu avant l'attaque. L'Iran, allié de la Russie, fournit régulièrement des équipements militaires à Moscou. Toutefois, il n’a pas été confirmé si ces missiles ont été détruits lors de la frappe, qui a provoqué un incendie majeur sur le site.

En réaction à cette frappe, la Russie a rapporté avoir abattu 125 drones explosifs ukrainiens, dont 67 au-dessus de la région de Volgograd, selon un communiqué du ministère russe de la Défense. Le gouverneur de Volgograd, Andreï Botcharov, a de son côté assuré qu’il n’y avait eu ni victimes ni dégâts significatifs, bien que l’ampleur de l’attaque ait laissé des traces visibles sur le terrain.

Des sources locales russes, telles que la chaîne Telegram Rybar, proche de l’armée russe, ont confirmé que plusieurs explosions ont été entendues à proximité de Kotloubane, où se situent des installations importantes de la Direction principale pour les missiles et l’artillerie du ministère russe de la Défense. Des médias locaux ont également relayé des témoignages d’habitants évoquant une "attaque massive de drones" et de "nombreuses explosions" durant la nuit.

Les frappes ukrainiennes sur le territoire russe : une stratégie récurrente

L'Ukraine intensifie régulièrement ses attaques contre des cibles militaires et industrielles en territoire russe, cherchant à affaiblir les capacités logistiques de Moscou. Ces frappes sont présentées par Kiev comme une réponse aux bombardements quotidiens de l’armée russe, qui continuent de faire des victimes civiles et de dévaster les infrastructures ukrainiennes depuis le début de l’invasion, il y a plus de deux ans et demi.

Cette nouvelle frappe marque une étape supplémentaire dans la guerre asymétrique menée par l'Ukraine, qui, malgré ses moyens plus limités, vise des objectifs stratégiques cruciaux pour déstabiliser les forces russes à l’intérieur de leurs propres frontières.