L'Ukraine promet d'intensifier ses frappes en profondeur en Russie

Les troupes ukrainiennes contrôlent toujours 90 kilomètres carrés dans la région russe de Koursk, dont Moscou assure avoir repris la totalité, a affirmé le commandant en chef des armées de Kiev, Oleksandre Syrsky.

L'Ukraine va intensifier ses frappes contre des cibles militaires en profondeur du territoire russe, a annoncé le commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandr Syrsky, dans des remarques rendues publiques dimanche. Il a affirmé que les frappes s'avéraient "efficaces" et précisé que Kiev n'attaquerait que des cibles militaires.

"Nous ne nous contenterons pas de rester en défense"

"Bien sûr, nous continuerons. Nous augmenterons l'ampleur et la profondeur", a déclaré Oleksandr Syrsky, commandant en chef ukrainien, à des journalistes, dont ceux de l'AFP. Ses commentaires interviennent alors que les efforts diplomatiques pour mettre fin à la guerre de plus de trois ans sont au point mort.

La dernière réunion entre les deux parties remonte à près de trois semaines et aucun pourparler de suivi n'a été programmé. "Nous ne nous contenterons pas de rester en défense. Parce que cela n'apporte rien et conduit finalement au fait que nous reculons, perdons des hommes et des territoires," a déclaré M. Syrsky.

Le commandant en chef des armées ukrainiennes a par ailleurs reconnu que la Russie avait certains avantages dans la guerre par drones, notamment dans la fabrication de drones à fibre optique qui sont difficiles à brouiller. "Ici, malheureusement, ils ont un avantage à la fois en nombre et en portée de leur utilisation," a-t-il déclaré.

Une petite partie de la région russe de Koursk encore occupée

Il a également affirmé que l'Ukraine détenait toujours 90 kilomètres carrés dans la région russe de Koursk, où Kiev avait lancé une audacieuse incursion transfrontalière en août dernier. "Ce sont nos actions préventives en réponse à une possible offensive ennemie," a-t-il dit.

La Russie a déclaré en avril avoir pris le contrôle total de la région de Koursk et nie que Kiev y ait une présence. Moscou occupe actuellement environ un cinquième de l'Ukraine et a revendiqué quatre régions ukrainiennes comme étant les siennes depuis le lancement de son invasion en 2022, en plus de la Crimée, qu'elle a capturée en 2014.

Kiev a accusé Moscou de saboter délibérément un accord de paix afin de prolonger son offensive à grande échelle contre le pays et de saisir plus de territoire.