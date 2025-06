Los Angeles placée sous couvre-feu : Donald Trump souhaite "libérer" la ville

Après cinq jours d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers, un couvre-feu est entré en vigueur mardi soir dans le centre de Los Angeles. Donald Trump a promis de "libérer" la ville de l'invasion "d'ennemis étrangers".



Un couvre-feu est entré en vigueur mardi soir dans le centre de Los Angeles, que Donald Trump a promis de "libérer" d'une invasion selon lui d'"ennemis étrangers", au cinquième jour d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants opposés aux expulsions musclées de sans-papiers.

"J'ai déclaré une urgence locale et instauré un couvre-feu dans le centre-ville de Los Angeles pour mettre fin aux actes de vandalisme et de pillage", a annoncé la maire démocrate de la ville, Karen Bass, précisant qu'il serait en vigueur de 20H00 locales (03H00 GMT mercredi) à 06H00 du matin.

La police de Los Angeles a annoncé mardi soir qu'elle procédait à des arrestations de groupes violant le couvre-feu. "Des groupes multiples continuent de se rassembler... et des arrestations massives sont en cours. Le couvre-feu est en vigueur", a indiqué la police de la ville sur X, sans préciser ou donner un ordre de grandeur de ce qu'elle entend par "massive".

Depuis vendredi, la deuxième plus grande ville américaine, à forte population d'origine hispanique, est le théâtre de heurts entre protestataires dénonçant des raids de la police fédérale de l'immigration (ICE) contre les sans-papiers et des forces de l'ordre en tenue anti-émeutes. Ces affrontements sont néanmoins restés sporadiques et localisés.