Los Angeles : la présidente mexicaine condamne les violences et demande le respect de la «dignité»

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, a condamné lundi les violences au cours des manifestations à Los Angeles contre la politique migratoire du président américain Donald Trump, s'adressant particulièrement aux Mexicains qui vivent aux Etats-Unis.

"Cela doit être clair, nous condamnons la violence, quelle que soit son origine", a déclaré Claudia Sheinbaum à l'occasion de sa conférence de presse matinale habituelle, demandant "le respect de la dignité humaine et de la loi". Pour elle, "l'incendie de véhicules de patrouille ressemble davantage à un acte de provocation qu'à un acte de résistance".

42 Mexicains arrêtés pendant les opérations de la police fédérale américaine

Au total, 42 Mexicains ont été arrêtés pendant des opérations musclées de la police fédérale américaine ayant visé les étrangers, a raconté le ministre mexicain des Affaires étrangères, Juan Ramon de la Fuente, au cours de la conférence de presse. Dimanche, quatre d'entre eux ont été expulsés, a ajouté le ministre.

"Le gouvernement mexicain continuera d'utiliser tous les moyens diplomatiques et légaux à sa disposition" face à "des pratiques qui criminalisent la migration et mettent en danger la sécurité et le bien-être des communautés (mexicaines) aux Etats-Unis", a dit Claudia Sheinbaum.

Face aux manifestations qui ont suivi les arrestations, le président Trump a ordonné le déploiement de 2.000 membres de la Garde nationale à Los Angeles, la ville qui accueille le plus grand nombre de Mexicains à l'étranger.