L'organisation écologiste Just Stop Oil annonce la fin de ses actions chocs

Just Stop Oil a annoncé ce jeudi qu'elle allait mettre fin à ses actions chocs "d'ici fin avril". Les militants de cette organisation écologiste britannique se sont notamment fait connaître en jetant de la soupe sur des tableaux de Van Gogh. Désormais, l'organisation souhaite poursuivre sa "résistance" devant les tribunaux.

L'organisation écologiste britannique Just Stop Oil, dont les militants se sont fait connaître notamment en jetant de la soupe sur des tableaux de Van Gogh, a annoncé jeudi qu'elle allait "d'ici fin avril" mettre fin à ses actions chocs.

"La demande initiale de Just Stop Oil de mettre fin à l'exploitation du pétrole et du gaz est désormais une politique gouvernementale, ce qui fait de nous l'une des campagnes de résistance civile les plus réussies de l'histoire récente", indique l'organisation dans un communiqué.

"C'est donc la fin de la soupe sur les Van Gogh"

Elle précise que sa "résistance" se poursuivra dorénavant devant les tribunaux où des procédures sont en cours contre ses militants. Contactée par l'AFP, elle a confirmé la fin de ses actions chocs, expliquant travailler à un "nouveau projet", sur lequel elle n'a pas souhaité donner de détails. Dans la foulée, Greenpeace a salué le travail de l'organisation, estimant que ses militants "avaient payé un lourd tribut".

Par le passé, Just Stop Oil a ciblé des lieux culturels, comme la National Gallery, où des militants ont aspergé de soupe les "Tournesols" de Vincent van Gogh, ainsi que des évènements sportifs comme le Grand Prix de Formule 1 de Silverstone ou le tournoi de tennis de Wimbledon.

"C'est donc la fin de la soupe sur les Van Gogh, de la fécule de maïs sur (le site préhistorique de) Stonehenge et des marches lentes dans les rues. Mais ce n'est pas la fin des procès, du placement sous surveillance électronique, des amendes, des mises à l'épreuve et des années de prison", écrit le mouvement dans son communiqué. Just Stop Oil "continuera à dire la vérité devant les tribunaux, à défendre nos prisonniers politiques et à dénoncer les lois anti-manifestation oppressives du Royaume-Uni".

Début mars, les peines de prison ferme infligées à dix de ses militants, dont ceux qui avaient jeté de la soupe sur les "Tournesols" de Van Gogh, ont été confirmées en appel par la justice britannique. Six autres militants, dont cinq avaient été condamnés et emprisonnés pour avoir planifié une action de blocage d'une autoroute lors d'une réunion en ligne, ont quant à eux vu leurs peines réduites par la Cour d'appel de Londres.