L'ONU annonce une chute de 40% de ses financements pour l'aide alimentaire

Le Programme alimentaire mondial de l'ONU (PAM) a annoncé vendredi une chute de 40% de ses financements pour 2025, évoquant une "crise sans précédent" alors que 58 millions de personnes risquent de perdre une aide vitale. "A l'heure actuelle, l'organisation est confrontée à une baisse alarmante de 40% de ses financements pour 2025 par rapport à l'année dernière. La gravité de ces réductions, combinée à un nombre record de personnes dans le besoin, a entraîné une crise sans précédent pour des dizaines de millions de personnes dans le monde", a déploré le PAM dans un communiqué.

"Le PAM donne la priorité aux pays qui ont les besoins les plus importants"

"Le PAM donne la priorité aux pays qui ont les besoins les plus importants (...). Bien que nous fassions tout notre possible pour réduire les coûts opérationnels, il ne faut pas se leurrer, nous sommes confrontés à un gouffre financier dont les conséquences peuvent être fatales", a mis en garde Rania Dagash-Kamara, responsable du PAM pour les partenariats et l'innovation, citée dans le communiqué.

Selon une estimations du PAM, "58 millions de personnes risquent de perdre l'aide vitale apportée dans le cadre des 28 opérations les plus critiques de l'agence, faute de financements suffisants". Le PAM avait déjà prévenu jeudi qu'il ne lui restait plus que deux semaines d'aide alimentaire à Gaza et que la faim menaçait de nouveau depuis la reprise des opérations militaires israéliennes dans le territoire palestinien.

L'inquiétude des ONG et des organisations internationales

Les annonces de coupes dans l'aide internationale se sont multipliées ces derniers mois, suscitant l'inquiétude des ONG et organisations internationales. L'administration du président américain Donald Trump a ainsi supprimé 83%, soit "des dizaines de milliards de dollars" des programmes de l'agence de développement américaine USAID, qui gérait à elle seule jusqu'à présent un budget annuel de 42,8 milliards de dollars, soit 42% de l'aide humanitaire déboursée mondialement.

Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont également réduit leurs budgets respectifs destinés à l'aide internationale, tout comme les pays scandinaves.

