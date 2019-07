L'Iran "devrait être prudent" avec l'enrichissement de l'uranium, avertit Donald Trump

Donald Trump a appelé à la "prudence" l'Iran, qui a confirmé dimanche qu'il commençait à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé par l'accord international de 2015 sur son programme nucléaire.

"L'Iran devrait être prudent, parce que vous enrichissez (l'uranium, ndlr) pour une raison, et je ne vais pas vous dire quelle est cette raison. Mais ce n'est pas bon", a dit le président américain devant la presse à Morristown, dans l'Etat du New Jersey.

Vers un renforcement des sanctions. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, avait promis plus tôt dans la journée à l'Iran "plus d'isolement et de sanctions" après la confirmation par Téhéran que la République islamique allait commencer à enrichir de l'uranium à un niveau prohibé, violant l'accord dont les Etats-Unis se sont déjà retirés. Il s'agissait de la première réponse américaine à l'annonce iranienne dimanche sur l'enrichissement de l'uranium.