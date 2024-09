Liban, Gaza, Ukraine, Soudan... Ce qu'il faut retenir du dernier discours de Joe Biden aux Nations unies

Le président américain Joe Biden a mis en garde mardi contre une "guerre généralisée" au Liban et estimé qu'il était "maintenant temps" de finaliser un accord de cessez-le-feu à Gaza, lors de son allocution aux Nations unies à New York. "Une guerre généralisée n'est dans l'intérêt de personne. Même avec l'escalade de la situation, une solution diplomatique est toujours possible", a déclaré le président américain.

"J'ai proposé avec le Qatar et l'Egypte un accord de cessez-le-feu et (pour mettre fin à) la prise d'otages. Il a été approuvé par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il est maintenant temps pour les parties de finaliser ses termes, de ramener les otages chez eux et assurer la sécurité d'Israël et de Gaza, libres de l'emprise du Hamas", a-t-il ajouté.

"Poutine a échoué dans sa guerre" contre l'Ukraine, assure Biden

Par la suite, le président américain Joe Biden a déclaré à la tribune de l'ONU que le président russe Vladimir Poutine avait échoué dans son invasion de l'Ukraine et a exhorté les Nations unies à maintenir leur soutien à Kiev jusqu'à ce qu'elle soit victorieuse.

"La bonne nouvelle, c'est que la guerre de Poutine n'a pas atteint son objectif principal. Il avait l'intention de détruire l'Ukraine, mais l'Ukraine est toujours libre. Il avait l'intention d'affaiblir l'Otan, mais l'Otan est plus grande, plus forte et plus unie que jamais", a déclaré le président américain dont c'est le dernier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky était dans la salle.

Le monde doit "arrêter d'armer les généraux" au Soudan

Le président des Etats-Unis Joe Biden a également exhorté les dirigeants du monde entier réunis à l'Assemblée générale de l'ONU à "cesser d'armer" les généraux soudanais et à mettre fin à une guerre qui ravage ce pays d'Afrique depuis 2023.

"Le monde doit arrêter d'armer les généraux, parler d'une seule voix et leur dire d'arrêter de détruire leur pays, de cesser de bloquer l'aide à la population soudanaise, de mettre fin à cette guerre maintenant !", a martelé le dirigeant américain de 81 ans dont c'était la dernière apparition en tant que président à la tribune des Nations unies à New York puisqu'il ne représente pas à la présidentielle du 5 novembre.

Biden dit que l'intérêt du "peuple" américain est plus important que "rester au pouvoir"

Joe Biden a ensuite affirmé que le "peuple" était plus important que "rester au pouvoir", lui qui a retiré sa candidature à un second mandat en faveur de sa vice-présidente Kamala Harris. "J'ai décidé qu'après 50 ans de service public, il était temps qu'une nouvelle génération de dirigeants publics fasse avancer mon pays. Mes collègues dirigeants, n'oublions jamais que certaines choses sont plus importantes que de rester au pouvoir. C'est votre peuple", a-t-il affirmé sous les applaudissements.

"N'oubliez jamais que nous sommes ici pour servir le peuple, et non l'inverse", a ajouté le président américain, dont c'était le dernier discours devant les dirigeants du monde entier.