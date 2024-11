Liban : Emmanuel Macron appelle à stopper toutes les actions qui «contreviennent» au cessez-le-feu

Le président français Emmanuel Macron a appelé à l'arrêt "immédiat" de toutes les "actions qui contreviennent" à la mise en œuvre du cessez-le-feu au Liban, a annoncé vendredi l'Elysée. Ce dernier s'était entretenu jeudi avec le Premier ministre libanais Najib Mikati et le président de la Chambre des députés Nabih Berri.

"Sortir de la crise politique"

L'armée israélienne a annoncé jeudi avoir mené une frappe aérienne contre une installation du mouvement chiite libanais Hezbollah dans le sud du Liban, la première depuis le début de la trêve entre les deux parties. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a aussi menacé d'une "guerre intensive" en cas de violation de la trêve par le Hezbollah.

L'armée libanaise, qui a commencé à déployer troupes et blindés dans le sud du pays, a accusé de son côté Israël d'avoir violé "à plusieurs reprises" l'accord de cessez-le-feu censé mettre fin à la guerre avec le mouvement armé, allié de l'Iran. Emmanuel Macron a aussi "réitéré l'engagement de la France à apporter son soutien aux Forces armées libanaises aussi bien à titre national que dans le cadre de la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban, ndlr)".

Le chef de l'Etat a réaffirmé "la nécessité pour tous les acteurs libanais de trouver une voie pour sortir de la crise politique" qui secoue le pays depuis plus de deux ans, et s'est félicité à cet égard de la convocation par Nabih Berri d'une session du Parlement le 9 janvier afin d'élire un président. Il est "fondamental qu'une élection présidentielle puisse se tenir afin de permettre la nomination d'un gouvernement capable de rassembler les Libanais et de mener les réformes nécessaires à la stabilité et à la sécurité du Liban", a-t-il ajouté.