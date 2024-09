L'extrême droite européenne propose Elon Musk pour le prix Sakharov

L'extrême droite européenne, dont le groupe des Patriotes dirigé par Jordan Bardella, a proposé de remettre au milliardaire Elon Musk le prix Sakharov sur les droits humains, pour sa contribution à la "liberté d'expression". L'ensemble des groupes politiques ont présenté jeudi leurs candidats pour ce prix prestigieux que remet chaque année le Parlement européen à des défenseurs des droits de l'homme et de la liberté de pensée.

Elon Musk, patron controversé de X

A l'extrême droite, les Patriotes et le petit groupe "Europe des nations souveraines" ont opté pour Elon Musk, le fervent partisan de Donald Trump et patron controversé du réseau social X, de Tesla et SpaceX. Musk est pourtant en conflit ouvert avec la Commission européenne, qui pourrait infliger à X une amende géante pour de possibles violations de son nouveau règlement sur les services numériques. "Ce n'est pas un pied de nez" à la Commission, assure l'eurodéputé RN/Patriotes Thierry Mariani. Elon Musk "œuvre" avec X pour un "débat véritablement libre et indépendant", alors que la "liberté d'expression est menacée par l'idéologie woke et l'islamisme intégriste", estime-t-il.

ECR, le groupe où siège Fratelli d'Italia, le parti d'extrême droite de Giorgia Meloni, a de son côté proposé Edmundo González Urrutia, le candidat de l'opposition vénézuelienne lors de la présidentielle de juillet. Le Parlement européen a récemment voté à Strasbourg une résolution symbolique pour le reconnaître comme "le président légitime, élu démocratiquement", face à Nicolas Maduro, proclamé vainqueur.

L'an dernier, le prix avait été décerné à Mahsa Amini

A droite, le PPE, la première force au Parlement, l'a choisi également ainsi que la cheffe de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado. Les centristes de Renew Europe et les sociaux-démocrates à gauche plaident pour "Women Wage Peace" et "Women of the Sun", deux organisations israélienne et palestinienne qui travaillent de concert pour la paix au Proche-Orient.

Les Verts soutiennent Gubad Ibadoghlu, un économiste et activiste en détention en Azerbaïdjan. Le groupe de "la gauche" radicale propose les "journalistes en Palestine", notamment plusieurs journalistes décédés en couvrant la guerre à Gaza. Un vote pour retenir trois finalistes aura lieu le 17 octobre avant la désignation du lauréat le 24 octobre et une cérémonie de remise de prix le 18 décembre.

L'an dernier, le prix avait été décerné à Mahsa Amini, jeune Kurde iranienne décédée en 2022, et au mouvement "Femme Vie Liberté" réprimé dans le sang par le pouvoir en Iran.